「アストロズ−ドジャース」（５日、ヒューストン）ドジャースのウィル・スミス捕手が好キャッチで大谷翔平投手のピンチ脱出をアシストした。２点ビハインドの五回、２死から連打で一、三塁のピンチを招いた。ここで打席には実績抜群のアルトゥーベ。これ以上の失点は避けたい状況で大谷はギアを上げた。３球でベテランを追い込むと、４球目、５球目と今季最速となる１６３キロを連発。ファウルで粘られたが、明らかに押し