「レイズ４−３ブルージェイズ」（５日、タンパ）

ブルージェイズの岡本和真内野手は初回の第１打席で１０号先制ソロを放つなど４打数２安打１打点。六回には三塁守備でファインプレーを見せたが、チームは逆転負けで３連敗となった。

初回２死からの第１打席だった。カウント１−１から９６マイルのフォーシームを逆らわずに逆方向へ打ち返した。打球はグングン伸びて右中間スタンドに飛び込んでいった。

２試合ぶりとなる１０号ソロで２桁アーチに到達。ホワイトソックスの村上宗隆内野手に続いてメジャー１年目で２桁本塁打に到達した。ベンチ前ではゲレーロからホームランジャケットを着せられ、チームメートときれいなお辞儀ポーズを見せた岡本。５月に入り５試合で５本目となるアーチだ。

４月下旬に２試合連続で決勝タイムリーを放っていこう、状態が上向いている岡本。この日は主砲のゲレーロＪｒ．が休養日となっており、代わって３番で起用された。その期待に応えるスイングで主導権を引き寄せると、１点を勝ち越した直後の五回には鮮やかなファインプレーも見せた。

１死一塁からアランダが放った痛烈なライナーを、あらかじめ遊撃手の位置にシフトしていた岡本が膝をつきながらキャッチ。そのまま素早いモーションで一塁へ送球し併殺に仕留めた。抜けていれば一気に逆転のピンチを背負う状況だっただけに価値あるプレーだ。

八回先頭で迎えた第４打席では中前打を放ち、５月５試合で３度目のマルチ安打を達成した岡本。しかしチームは１点リードの八回に連打を浴びて逆転を許した。同地区２位のレイズにカード負け越しが決定。昨季のア・リーグ王者がなかなか波に乗れない状況が続いている。