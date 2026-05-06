大相撲夏場所（10日初日、東京・両国国技館）に向けた時津風一門の連合稽古が5日、両国国技館内の相撲教習所で行われ、初のカド番で臨む大関・安青錦（22＝安治川部屋）が一門外から参加した。小結・若隆景、幕内・若元春と連続で8番取って5勝3敗。若元春に上体を起こされて土俵を割る場面もあったが、一気に押し出すなど見せ場はつくり「良いところも良くないところも出た」と淡々と振り返った。春場所中に左足小指を骨折。「