連休明け４日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比４３９．８６ポイント（１．７１％）高の２６２１６．３９ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１４２．７８ポイント（１．６４％）高の８８２４．６１ポイントと反発した。売買代金は１０７６億２８３０万香港ドルとなっている（４月３０日前場は１５６５億８５１０万香港ドル）。投資家のリスク回避スタン