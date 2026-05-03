夫婦仲相談所を運営する筆者が、多くの人の前で「SNSで元カレ探し、元カノ探しを経験したことがある人は手を上げて」と言うと、複数の人が「はーい」と言いながら手を挙げるでしょう。【要注意】「うわ、えっぐ…」これが元恋人が忘れられない、未練がましい人の“生々しい特徴”です「元カノって、今ごろ何しているんだろう」「結婚後の様子、のぞいてみたいな」「元カレ、老けたかなあ」これらは「あるある」の気持ちでは