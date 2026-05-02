絢香がデビュー20周年を記念して、5月9日(土)に地元・大阪でのフリーライブ＜絢香 20th ANNIVERSARY PREMIUM FREE LIVE＞を開催する。このライブの模様がFM802にて生中継されることが決定した。当日の模様は、FM802の番組『SATURDAY AMUSIC ISLANDS AFTERNOON EDITION』(12:00-18:00放送)内にてオンエアとなる。“水都大阪”のシンボルエリア中之島公園 芝生広場に設置された特設ステージにて披露する20周年ならではのプ