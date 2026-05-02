絢香、地元・大阪でのフリーライブをFM802で生中継
絢香がデビュー20周年を記念して、5月9日(土)に地元・大阪でのフリーライブ＜絢香 20th ANNIVERSARY PREMIUM FREE LIVE＞を開催する。このライブの模様がFM802にて生中継されることが決定した。
当日の模様は、FM802の番組『SATURDAY AMUSIC ISLANDS AFTERNOON EDITION』(12:00-18:00放送)内にてオンエアとなる。
“水都大阪”のシンボルエリア中之島公園 芝生広場に設置された特設ステージにて披露する20周年ならではのプレミアムライブを当日会場に行けない方もFM802生中継からぜひとも体感してほしい。
■＜絢香 20th ANNIVERSARY PREMIUM FREE LIVE FM802 ＞生中継
放送日時：5月9日(土) 16:00ｰ17:00
radikoリンク：https://radiko.jp/#!/ts/802/20260509160000
詳細ページ：https://funky802.com/site/pickup_detail/8224
＜番組概要＞
番組名： FM802『SATURDAY AMUSIC ISLANDS AFTERNOON EDITION』
放送日時： 毎週土曜12:00-18:00
DJ：樋口大喜
番組HP：https://funky802.com/saipm/
◾️＜絢香 20th ANNIVERSARY PREMIUM FREE LIVE＞
開催日程：2026年5月9日（土）
16:00 START (17:00頃終了予定）
＊優先観覧エリア OPEN 15:00予定
会場：大阪・中之島公園 芝生広場
出演：絢香
＊観覧フリー
＊雨天決行、荒天中止
（一部のエリアでは傘の使用を禁止とさせていただく場合がございます。念のため雨具をご持参下さい）
イベント詳細 https://room-ayaka.jp/20th/free-live
◾️＜絢香 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR＞
2026年
9/18（金）開場17:30 / 開演18:30 【東京】府中の森芸術劇場 どりーむホール
9/21（月・祝）開場16:00 / 開演17:00 【宮城】仙台サンプラザホール
9/23（水・祝）開場16:00 / 開演17:00 【石川】本多の森 北電ホール
9/26（土）開場16:00 / 開演17:00 【福岡】福岡サンパレス ホテル&ホール
9/27（日）開場16:00 / 開演17:00 【熊本】熊本城ホール メインホール
10/3（土）開場16:00 / 開演17:00 【岡山】倉敷市民会館
10/4（日）開場16:00 / 開演17:00 【広島】呉信用金庫ホール
10/11（日）開場16:00 / 開演17:00 【長野】ホクト文化ホール 大ホール
10/12（月・祝）開場17:00 / 開演18:00 【愛知】愛知県芸術劇場 大ホール
10/17（土）開場16:00 / 開演17:00 【高知】新来島高知重工ホール(高知県立県民文化ホール)・オレンジホール
10/18（日）開場16:00 / 開演17:00 【香川】レクザムホール
10/25（日）開場16:00 / 開演17:00 【大阪】大阪城ホール
10/31（土）開場16:00 / 開演17:00 【大分】大分iichiko総合文化センター iichikoグランシアタ
11/1（日）開場16:00 / 開演17:00 【宮崎】延岡総合文化センター
11/7（土）開場16:00 / 開演17:00 【北海道】札幌文化芸術劇場 hitaru
11/14（土）開場16:00 / 開演17:00 【山口】周南市文化会館
11/15（日）開場16:00 / 開演17:00 【島根】島根県芸術文化センター「グラントワ」いわみ芸術劇場
11/22（日）開場16:00 / 開演17:00 【兵庫】アクリエひめじ 大ホール
11/23（月・祝）開場16:00 / 開演17:00 【京都】ロームシアター京都 メインホール
11/29（日）開場16:00 / 開演17:00 【東京】日本武道館
◾️『20th ANNIVERSARY BEST ALBUM』
2026年秋発売
◾️「絢香 20th ANNIVERSARY “20 Live Videos” Premiere on YouTube」
絢香がセレクトしたライブ映像を20週連続で毎週日曜日20:00にプレミア公開。2月15日以降は、毎週どのライブ映像になるかは公開当週の金曜日20:00頃に発表予定。
開催チャンネル：https://www.youtube.com/@Ayakamv
開催期間：2026年2月8日（日）〜6月21日（日）
※アーカイブは2027年1月31日までを予定しております。
※ライブ映像ショートverは絢香公式TikTokやInstagramなどSNSでも公開予定です。
※公開日時が変更となる可能性がございます。
関連リンク
◆絢香 オフィシャルサイト
◆絢香 オフィシャルX
◆絢香 オフィシャルInstagram
◆絢香 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆絢香 オフィシャルTikTok
◆絢香 20周年特設サイト