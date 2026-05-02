◾️＜絢香 20th ANNIVERSARY PREMIUM FREE LIVE＞

開催日程：2026年5月9日（土）

16:00 START (17:00頃終了予定）

＊優先観覧エリア OPEN 15:00予定

会場：大阪・中之島公園 芝生広場

出演：絢香

＊観覧フリー

＊雨天決行、荒天中止

（一部のエリアでは傘の使用を禁止とさせていただく場合がございます。念のため雨具をご持参下さい）

イベント詳細 https://room-ayaka.jp/20th/free-live