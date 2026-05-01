Arianespace（アリアンスペース）は日本時間2026年4月30日に「Ariane 6（アリアン6）」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていたAmazonの衛星32機は、無事に軌道へ投入されたことがArianespaceとAmazonから発表されています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：Ariane 6（VA268 / LE-02）・ロケット：Ariane 6（Ariane 64）・打ち上げ日時：日本時間 2026年4月30日17時57分・発射場：ギアナ宇宙センタ