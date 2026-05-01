Arianespace（アリアンスペース）は日本時間2026年4月30日に「Ariane 6（アリアン6）」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていたAmazonの衛星32機は、無事に軌道へ投入されたことがArianespaceとAmazonから発表されています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Ariane 6（VA268 / LE-02）

・ロケット：Ariane 6（Ariane 64）

・打ち上げ日時：日本時間 2026年4月30日17時57分

・発射場：ギアナ宇宙センター（フランス領ギアナ）

・ペイロード：Amazon Leo（アマゾンレオ）の通信衛星（32機）

Amazon Leoは、Amazonの衛星インターネット通信サービス、および同社の衛星コンステレーションの名称です。以前は「Project Kuiper（プロジェクト・カイパー）」というコードネームで呼ばれていました。

今回のミッション「LE-02（Leo Europe 02）」は、Ariane 6による2回目のAmazon Leo打ち上げです。Amazon公式のミッション一覧では、Amazon Leoのフルスケール展開ミッションとしては通算11回目にあたり、軌道に投入された衛星は300機を超えました。Amazon Leoの衛星コンステレーションは、3200機以上で構成される計画です。

Ariane 6について

2024年7月に初飛行したAriane 6は、2023年7月まで運用されていた「Ariane 5」の後継にあたるヨーロッパの大型ロケットです。

Ariane 6には、固体燃料ロケットブースター「P120C」を2基装着する「Ariane 62」と、4基装着する「Ariane 64」の2種類の構成があります。今回の打ち上げでは、4基のブースターを備えたAriane 64が使用されました。

機体は、1段目に「Vulcain 2.1」エンジン1基、2段目に再着火可能な「Vinci」エンジン1基を搭載しています。ESAによると、低軌道への打ち上げ能力はAriane 62が約10.3トン、Ariane 64が約21.6トンです。

今回のミッションはAriane 6にとって通算7回目、そのうち「Ariane 64」としては2回目の飛行となります。また、アリアンスペースにとっては通算360回目、2026年に入ってから2回目の打ち上げでした。同社はAmazon Leoの打ち上げを全18回受注しており、今回はその2回目にあたります。

関連画像・映像

【▲ 打ち上げを前にギアナ宇宙センターの射点に立つ「アリアン6」ロケット（Credit: Arianespace）】

【▲ ギアナ宇宙センターから打ち上げられた「アリアン6」ロケット（Credit: Arianespace）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

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