【モデルプレス＝2026/05/01】Mnetによる新たなサバイバル番組「GIRLS PLANET 2」が2027年に公開決定。グローバル参加者の募集を開始する。【写真】巨大な惑星登場の「ガルプラ2」ティザー◆「ガルプラ2」放送決定「Girls Planet 999：少女祭典」「BOYS PLANET」「BOYS?PLANET」の制作陣が手掛ける、2027年の大型ガールズグループ・デビュープロジェクトが、グローバル参加者の募集を開始。2021年に「Kep1er」を誕生させ、世界中に