2plus8は4月1日、30代〜50代女性の体型変化や年齢特有の悩みに寄り添う新たなランジェリーブランド「ESLIA（エスリア）」を、公式オンラインストアおよび楽天市場公式ショップにて販売を開始しました。第1弾として、バストのボリュームを抑えてすっきり見せる「ミニマイザーブラ（小さく見せるブラ）」を展開。お手頃価格でありながら、機能性・着け心地・お手入れのしやすさにこだわり抜き、「これさえあれば満足」と思ってもらえ