「隠すインナー」から「魅せるインナー」へ。ファッションの価値観が変わる今、ツーハッチから新たな一枚が登場しました♡1枚でさらりと着ても、レイヤードしてもサマになるビスチェは、女性らしさとモード感を両立。着るだけで気分まで高まるデザインは、日常のコーディネートを格上げしてくれます。新しいインナーファッションの楽しみ方を、ぜひ体感してみてください♪