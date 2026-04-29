ツーハッチ最新ビスチェ♡レイヤードも楽しめる主役インナー

「隠すインナー」から「魅せるインナー」へ。ファッションの価値観が変わる今、ツーハッチから新たな一枚が登場しました♡1枚でさらりと着ても、レイヤードしてもサマになるビスチェは、女性らしさとモード感を両立。着るだけで気分まで高まるデザインは、日常のコーディネートを格上げしてくれます。新しいインナーファッションの楽しみ方を、ぜひ体感してみてください♪

魅せるための新ビスチェ

《BRAmone Fashion Easy》カップ付きツインリボンビスチェは、「見せるインナー」を前提に設計された一着。

トップスとして1枚で着るのはもちろん、ジャケットやシアー素材とのレイヤードにもぴったりです。

パッドは取り外し可能で、シーンやコーデに合わせてアレンジ自在。インナーでありながら主役になれる、今の時代にフィットしたアイテムです。

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理想のシルエットを実現

美しいバストラインを叶える秘密は、独自の左右一体型ピーナッツパッド。バストの広がりを抑えながら、横から見ても立体的で上向きのラインを演出します。

さらに、ツインリボン構造によりフィット感を調整可能。上辺のリボンでズレを防ぎ、アンダーのリボンで体型に合わせた微調整ができるため、締め付けすぎず快適な着心地をキープします。

長時間着てもストレスフリーなのも嬉しいポイントです。

カラーと商品詳細

大人の女性に似合う3色展開で、どんなスタイルにもマッチ。

・ホワイト：清潔感とフェミニンさを演出

・ブラック：モードで引き締まった印象に

・チャコールグレー：抜け感のあるこなれスタイルに

《BRAmone Fashion Easy》カップ付きツインリボンビスチェ



価格：6,980円（税込）

サイズ：M／L

M：アンダー65～70 / Dカップまで

L：アンダー70～75 / Dカップまで

発売日：2026年4月1日(水)12:00～

インナーから始まるおしゃれ♡

ツーハッチのビスチェは、インナーの枠を超えた新しいファッションアイテム。

着心地の良さと美しいシルエット、そしてコーディネートの幅を広げるデザインで、毎日のスタイリングがもっと楽しくなります♡「今日は何を着よう？」と迷う日も、この一枚があれば自信を持てるはず。

新しいおしゃれのスタートとして、ぜひ取り入れてみてください♪