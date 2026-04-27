人気の炭酸泡洗顔「ビフェスタ 泡洗顔」から、世界中で愛されるキャラクター・エスターバニーの限定デザインが2026年4月27日（月）より数量限定で登場します。ラインアップは、毛穴汚れケア・透明感ケア・うるおいケアの3タイプ。毎日の洗顔時間が楽しくなる、POPでキュートなパッケージと実力派処方に注目です♡ ビフェスタ泡洗顔の魅力とは ビフェスタ 泡洗顔は、毛穴より小さいミク