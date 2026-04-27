利用者の減少が続く県内のJRローカル線について、現状や利用促進の取り組み状況などを共有する会議が22日、開かれました。県JRローカル線活性化連絡会議は、2022年度に県と市町、JR西日本などで組織し、ローカル線の利用者拡大を目指しています。JR西日本は輸送密度が2000人未満の路線を「単独での持続的な運行が困難」としていて、県内では山陰線・岩徳線・山口線・小野田線・美祢線の5路線6区間が該当します。