乙女座・女性の運勢 強い成長意欲と、自分を変えようという意志をもって日々行動している乙女座。それは主に社会面にかかわる動きで成果を出しているようで、さらによい展開も現れそうなのが今週です。が、変化に次ぐ変化に少し疲れが出るのか、「なぜここまでやらなくちゃいけないの？」という気持ちにも傾きやすいのかも。ストレスによる疲れも関係しているでしょう。ただ、そうやって揺さぶられることで改めて見えてくる本音も