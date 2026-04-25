美眉のプロSAORIです。「自己処理で眉を失敗した」「整え方がわからず怖い」という初心者さんから多くご相談をいただきます。今回は失敗しない眉の整え方をプロ目線で解説します。大切なのは順番と基準。誰でも再現できる基本をお伝えします。【詳細】他の記事はこちらPOINT?触る前に理想の形と眉頭を決めるまずは整える前にガイドを作ることが重要です。特に眉頭の濃さ・形・太さ・高さを左右で揃えることが、全体バランスの土台