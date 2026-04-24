2026年4月10日から販売開始した【マクドナルド】の「新作ハッピーセット」。今回は、【サンリオ】のキャラクターをフィーチャーしたおもちゃが登場しています。「ハローキティ」や「クロミ」など、おなじみのキャラクターのおもちゃは、子どもだけでなく大人も夢中になってしまうほどの可愛さ。この記事では、4月23日までの第1弾で登場したおもちゃをご紹介します。2026年5月8日から始まる第3