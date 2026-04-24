マック店員の姿にキュン♡【マクドナルド】大人もときめく可愛さ！「新作ハッピーセット」

2026年4月10日から販売開始した【マクドナルド】の「新作ハッピーセット」。今回は、【サンリオ】のキャラクターをフィーチャーしたおもちゃが登場しています。「ハローキティ」や「クロミ」など、おなじみのキャラクターのおもちゃは、子どもだけでなく大人も夢中になってしまうほどの可愛さ。この記事では、4月23日までの第1弾で登場したおもちゃをご紹介します。2026年5月8日から始まる第3弾で、再度手に入るチャンスがあるので、ぜひチェックしてみてください。

これは絶対に欲しい！？ ケータイ型キーリング

4月10日から23日までの第1弾で登場した「クロミ ケータイ型キーリング」。平成に流行したような2つ折り携帯電話がモチーフで、クロミの顔を開くと、内側にはレトロ感のある携帯電話のデザインが施された小物入れに。@ftn_picsレポーターHaruさんによると、「おもちゃをデコレーションできるキラキラのシールもついていて、子どもも大喜びでした」とのこと。これは、「絶対に欲しい！」と思う人が多そうです。

キティちゃんがマクドナルドクルーに！？

レポーターHaruさんが「マック店員の姿にキュン」とコメントしているのは、「ハローキティ きせかえフィギュア」。こちらも第1弾のおもちゃです。キティちゃんのフィギュアと、着せ替え用シール2枚がセットになっているそう。マクドナルドクルーの着せ替えシールを使えば、キティちゃんがマクドナルドの店員さんに変身！ もう1枚の着せ替えシールは、ピンクのお洋服とサングラスが付いているようで、シールを貼り換えることで、まったく違う姿に変身させられます。

コンプリートを狙う人が続出しそうなマクドナルドの「新作ハッピーセット」。レポーターHaruさんによると、「4/25（土）・4/26（日）も『ポムポムプリン30周年おめでとうシール』がもらえるみたい」とのこと。第2弾のおもちゃをチェックしつつ、特別なシールもゲットしたい人は、スケジュールに登録しておくといいかも。

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writer：河合 ひかる