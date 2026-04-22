声をかけられて▶▶この作品を最初から読むある日にやってきた嵐のような出会い。バイトと勉強だけの平凡な毎日が、彼によって色付いて…。奨学金で大学に通い、勉強とバイトに明け暮れる毎日を送っていた卯野みつばは、芸術専攻の満谷怜と「研究室の掃除をする代わりに、コンビニで好きなだけ買っていい」という雇用関係を結ぶことになります。怜を始めとする芸専の学生たちはそれぞれ自分の世界観を持ち、みつばとは住