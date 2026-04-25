hadakaraひんやりタイプ再登場♡夏肌うるおうクールボディソープ

夏のバスタイムをもっと心地よく♡人気ボディソープブランドhadakaraから、毎年好評のひんやりタイプが2026年も登場します。涼やかな洗い心地としっとりうるおう仕上がりを両立し、暑い季節のケアにぴったり。家族みんなで使えるやさしさも魅力です。

ひんやり感と保湿を両立

「hadakara モイストボディケアソープ ひんやりタイプ クールアクアミントの香り」は、メントール（清涼剤）配合で、ほどよくひんやりとした洗い心地が特徴。

クールすぎない絶妙な爽快感で、汗ばむ季節でも快適に使えます。

さらに、独自の「うるおい密着ヴェール」により、すすぎ時に保湿成分が肌に密着しやすい状態へ変化。洗うたびにしっとり感が続き、お風呂上がりの乾燥を防ぎます。

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濃密泡でしっかりオフ

もこもこと増え続ける濃密泡が全身を包み込み、汚れや日焼け止め(※1)をしっかりオフ。ゴシゴシこすらず、手のひら洗いでもきちんと洗浄できるのが嬉しいポイントです。

しっとりうるおいながらも、さっぱりとした洗い上がりで、夏のボディケアにぴったり。天然アロマオイル配合のクールアクアミントの香りが、爽やかなバスタイムを演出します。

(※1)石けんで落とせるタイプ

商品ラインナップ＆詳細

・hadakara モイストボディケアソープ ひんやりタイプ クールアクアミントの香り 本体

容量：530ml

・hadakara モイストボディケアソープ ひんやりタイプ クールアクアミントの香り つめかえ用

容量：420ml

発売日：2026年4月22日(水) 全国

また、通常ラインとして以下も展開されています。

・泡タイプ フローラルブーケの香り

・泡タイプ クリーミーソープの香り

・液体タイプ フレッシュフローラルの香り

・液体タイプ リッチソープの香り

・薬用デオドラント モイストボディケアソープ（※3）

・薬用ピュアマイルド モイストボディケアソープ（※4）

・美肌プレミアム モイストボディケアソープ 泡タイプ

・美肌プレミアム モイストボディケアソープ 液体タイプ

(※3)（医薬部外品）販売名：ハダカラ 泡ボディソープLa

(※4)（医薬部外品）販売名：ハダカラ 泡ボディソープJa

夏のバスタイムを快適に♡

ひんやりタイプのhadakaraは、涼しさとうるおいを同時に叶える優秀アイテム♡汗ばむ季節でも心地よく使え、家族みんなのスキンケアをサポートしてくれます。

数量限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめ♪今年の夏は、爽快なバスタイムを楽しんでみてください。