ナ・リーグ西地区のドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地でのメッツ戦に8－2で快勝。3連勝で今季早くも貯金「10」に到達した。試合は、先発の大谷翔平投手が6回2安打1失点10奪三振の快投。今季2勝目を挙げた。DHを外れた大谷に代わって出場した25歳のダルトン・ラッシング捕手は、大谷について「今は間違いなく世界最高峰のひとりに入る」とコメント。打撃のみならず、投手としても確実にステップアップし