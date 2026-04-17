flumpoolが、6月24日にリリースするConcept EPの詳細を発表した。タイトルは「ここからの歌」に決定し、今作よりユニバーサルミュージックに新設されたA-Sketch Labからのリリースとなり、通常盤（CD）、初回限定盤（CD+Blu-ray）に、UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤（CD+Blu-ray+GOODS）を加えた３形態での発売となる。CDは３形態とも共通で、6月に先行配信する楽曲を含む新曲３曲に今年1月24日にYouTubeにて公開された「スノウゴー