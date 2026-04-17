山形市は、市の個人情報システムの運用を委託していた企業がサイバー攻撃を受け、市民の個人情報およそ50万件に漏えいの恐れがあると、16日に発表しました。山形市によりますと、4月2日早朝、山形市のYCC情報システムが管理するファイルサーバーがサイバー攻撃を受け、市の個人情報が漏えいした恐れがあることが15日までの調査で判明しました。漏えいの恐れがあるのは、契約が終了したものも含め、市が構