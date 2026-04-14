今回の出張のお供の、小林眞理子さんの『ソイ・ストーリー』と『タイのひとびと』という漫画。漫画という日本の誇るサブカルチャーで、アジアの国との連帯を図るというのは素晴らしい試みだと思います。応援しています！連載【「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常】第169話バンコクから車でおよそ3時間。タイ・チュラロンコン大学のメンバーたちと、チャシューンサオ県の自然保護地区に向かう。【写真】カンボジアラムとカンボ