「食事も気をつけてるし、軽く運動もしているのに、なぜか体が重いままなんです」と話してくれたのは、都内で働くBさん（42歳・事務職）。特別太っているわけではないのに、朝のむくみや日中のだるさ、夜の抜けない疲れが続いていたそうです。そんなBさんが見直したのは、意外にも“お風呂の入り方”でした。“なんとなく不調”が続いていた日々Bさんはこれまで、忙しい日を理由にシャワーだけで済ませる生活が続いていました。「