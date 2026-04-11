大切なお母さんへ“ありがとう”の気持ちを届ける季節が到来♡ゴディバから、心ときめく母の日限定ギフトが登場します。華やかなチョコレートと実用的なアイテムを組み合わせた特別なセットは、贈る瞬間も開ける瞬間も特別なひとときに。さらに、気軽に楽しめるアイスギフトもラインナップ。シーンに合わせて選べる今年の母の日ギフトは見逃せません♪ 華やぐ母の日限定ギフト♡ 「マザーズデ