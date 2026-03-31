バレーボールSVリーグ女子のアランマーレ山形は、チームを離れていた北原勉監督との雇用契約を解除したことを明らかにしました。酒田市に本拠地を置くバレーボールSVリーグ女子のアランマーレ山形は、18日付で北原勉監督との雇用契約を解除したと明らかにしました。シーズン途中での退任の理由について、アランマーレ山形では「個人のプライバシーに関わ