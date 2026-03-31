早くも春の便りが届きました。山形市の霞城公園で31日午前、サクラの開花が発表されました。例年より8日早く、過去10年で2番目に早い開花発表です。山形市は10年前から、霞城公園内にある標本木のソメイヨシノを職員が目視で確認し、開花を発表しています。31日午前10時ごろ、担当の職員が霞城公園を訪れサクラが咲いていることを確認しました。山形市公園緑地課の職員「3月31日、霞城公園の標本木において5輪以上の開花が確認され