NTTドコモは、ドコモオンラインショップで販売している折りたたみスマートフォン「motorola razr 60d M-51F」について、「いつでもカエドキプログラム」の残価設定を改定する。適用は4月1日～。 他社からの乗り換え（MNP）および新規契約の場合、残価は4万3560円→5万1744円に改定。機種変更や契約変更、端末単体（白ロム）での購入では、3万8280円→4万6464円となる。 いずれの場合も、現在の実質負担