30日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1920円安の5万1290円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万936.13円に対しては353.87円高。出来高は3万8714枚となっている。 TOPIX先物期近は3521.5ポイントと前日比105ポイント安、現物終値比24.16ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 51290