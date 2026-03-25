Creepy Nuts（クリーピーナッツ）の新曲「Fright」が、2026年4月7日（火）より放送開始となるTBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』の主題歌に決定。4月10日（金）にシングルとして配信リリースされる。Creepy NutsがTBSドラマの主題歌を手がけるのは、「2024ユーキャン新語・流行語大賞」に選ばれ、社会現象にもなった金曜ドラマ『不適切にもほどがある！』の主題歌「二度寝」以来、約2年ぶり。『時すでにおスシ!?』は、“飯炊き3