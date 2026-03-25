Creepy Nuts、新曲「Fright」がTBSドラマ『時すでにおスシ!?』主題歌に決定｜コーチェラ出演も控える

Creepy Nuts（クリーピーナッツ）の新曲「Fright」が、2026年4月7日（火）より放送開始となるTBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』の主題歌に決定。4月10日（金）にシングルとして配信リリースされる。

Creepy NutsがTBSドラマの主題歌を手がけるのは、「2024ユーキャン新語・流行語大賞」に選ばれ、社会現象にもなった金曜ドラマ『不適切にもほどがある！』の主題歌「二度寝」以来、約2年ぶり。

『時すでにおスシ!?』は、“飯炊き3年握り8年”といわれる伝統ある鮨職人の世界と、現代の価値観が交差する鮨アカデミーの中で描かれる完全オリジナルの人生応援ドラマ。『マイダイアリー』（ABCテレビ・テレビ朝日系）の兵藤るりが脚本を手がけ、金曜ドラマ『ライオンの隠れ家』（TBS系）の坪井敏雄をはじめ、岡本伸吾、金子文紀が監督を務める。

子育てを終え、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、“鮨アカデミー”で第二の人生を歩み始める主人公・待山みなとを永作博美が務め、ある事情から他人と深く関わるのを避けてきた堅物な“鮨アカデミー”の講師・大江戸海弥を松山ケンイチが演じる。2008年に公開された映画『人のセックスを笑うな』以来、18年ぶりとなる2人の共演にも注目が集まる。

主題歌「Fright」は、Creepy Nutsならではのリリックとグルーヴの新境地に踏み込んだ、ドラマのストーリーにも通ずる再出発への想いを表現した楽曲。3月25日（水）よりApple Music、Spotify での配信予約がスタートしており、4月7日（火）のドラマ初回放送内で初解禁されることも決定している。

Creepy Nutsは、来月アメリカ・カリフォルニア州コーチェラ・バレーで開催される世界最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival （コーチェラ・バレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル）2026』に4月10日（金）と17日（金）に出演し、自身初の北米ワンマンツアーを控えている。

さらに、オンラインゲーミングプラットフォーム『Roblox』内の音楽体験空間「AVNU: Where Music Meets」で、3月26日（木）から4月19日（日）まで期間限定イベントも開催。Creepy Nutsの音楽と世界観を、ゲームというインタラクティブな空間の中で体験できる特別な機会になるという。

国内外で活動の幅を広げるCreepy Nuts。コーチェラ出演日と同日にリリースされる新曲「Fright」にも注目が集まる。

◼︎R-指定 コメント

新たなスタートを切る時はいつも恐怖と隣り合わせです。もう充分走り切ったのに、これ以上を求めて良いのか？この先はもう通用しないんじゃないか？何のために？誰のために？歳を重ね大切なものが増えるたびその一歩目が重くなっていきます。それでもこのドラマの主人公は不安、好奇心、時に罪悪感さえも同時に抱えて走り出すのです。自分も幾つになってもそうありたいものだと思い歌詞をしたためました。

【「Fright」リリース情報】

配信日：2026年4月10日(金)配信予約リンクhttps://smar.lnk.to/fright.pspa

【ライブ情報】

「Creepy Nuts NORTH AMERICA TOUR 2026」

2026年4月10日（金）Coachella Valley Music and Arts Festival ー Indio,CA2026年4月13日（月）Hammerstein Ballroom at Manhattan Center. ー New York, NY2026年4月15日（水）The Auditorium ー Chicago, IL2026年4月17日（金）Coachella Valley Music and Arts Festival ー Indio,CA2026年4月19日（日）Pabellón Oeste ー Mexico City, MX

ツアー特設サイトhttps://creepynuts.com/northamericatour2026/