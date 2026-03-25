タレント明石家さんま（70）が、24日深夜放送のフジテレビ系「EXITV」に出演。EXIT兼近大樹（34）のキャラクターについて語った。兼近は、さんまの言葉を「あたかも自分の言葉のようにしゃべっている」と告白。さんまは「お前キャラちゃうしな」とつっこみ、「運動神経良くて、元気やのに、病気がちっていうのがある。それが腹立つねん」とイジった。さんまは「今日楽屋でスタッフと、『なんでアイツ（兼近）病気すんねやろ』って