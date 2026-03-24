「今日は競争モードで投げてもらわないと」も…初回に1死も取れずに降板【MLB】 ドジャース 7ー7 エンゼルス（日本時間24日・ロサンゼルス）ドジャース・佐々木朗希投手は23日（日本時間24日）、本拠地でのエンゼルスとのオープン戦に先発登板した。初回は1死も奪えずにマウンドを降りた。再登板後も制球が定まらず、2回0/3を投げ、無安打5失点、8四死球。試合後、デーブ・ロバーツ監督が取材に応じ「（積極的に）攻めないといけ