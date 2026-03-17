アナウンサーの大量退職が起きているフジテレビ。竹内友佳アナウンサー（37）が退社することが「週刊文春」の取材で分かった。【画像】退社を近く発表する竹内友佳アナウンサーアナウンサーの退職が相次いでいるフジテレビ©︎時事通信2011年入社の竹内アナは現在、昼の報道番組「FNN Live News days」のキャスターを担当している。同期には生田竜聖アナと、三田友梨佳アナ（23年退社）がいる。「18年には2歳年上