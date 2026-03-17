学校帰りや仕事の休憩時間に、ハンバーガーチェーン店を利用したことがあるという人は多いだろう。主役はもちろんハンバーガーだが、セットで用意されているフライドポテトの存在も忘れてはいけない。【写真】「ハンバーガー店のフライドポテト」数々の人気店を抑えた“王者”ひと口にフライドポテトと言っても、その特徴は企業によってさまざま。そこで、全国の20歳以上55歳以下の男女500人を対象に「ハンバーガーチェーン