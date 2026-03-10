明日11日(水)は全国的に気圧が下がるでしょう。沖縄や九州から東北にかけての広い範囲で影響度が「中」となっています。気圧低下に伴う頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などにご注意ください。明日11日と12日は全国で気圧低下13日は名古屋で影響度「大」明日11日(水)は高気圧に覆われて、全国的に晴れる見込みです。ただ、各地で気圧が下がるでしょう。大阪や名古屋、東京など、沖縄や九州から東北にかけ