¡Ö¤³¤Î¸ý¹È¡¢ºòÆü¤Ï»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ëº£Æü¤Ï¤Ê¤ó¤«°ã¤¦¡×¡£¤½¤ó¤ÊÆü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© 40Âå¤Î´é¿§¤Ï¡¢·ì¿§¤¬¤¤¤¤Æü¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤è¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢1ËÜ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤±¤Ç¤Ï²ó¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤ÄÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿3ËÜ¡£4ËüÅÀ¶á¤¤¥³¥¹¥á¤ò»î¤·¤Æ¤­¤¿ÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼¤Î±óÆ£¹¬»Ò¤¬¡¢Éþ¥Ñ¥¿¡¼¥óÊÌ¤Ë»÷¹ç¤¦´é¤Îºî¤êÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¢¡¼´¿§¤Ë¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ëÀÖ¤ò1ËÜ»ý¤Ä40Âå