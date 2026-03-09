ひろゆきこと実業家の西村博之さんは2026年3月9日、自身のXで「高市政権は米国側に立ち原油不足を選ぶか、中立を選ぶか？」と疑問を投げかけた。「エネルギーと医療は直結」危機感の声ひろゆきさんは投稿で、イラン軍報道官の発言を伝える読売新聞の記事を引用。記事では、イランがアメリカとイスラエルの攻撃を受けたものの、ホルムズ海峡について「封鎖しておらず、するつもりもない」として、アメリカとイスラエルと関係しない