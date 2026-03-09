春野菜が出回る季節になりましたね。白井ありささん（@arigohan）は、その中でも特に「新玉ねぎ」が大好きなのだとか。みずみずしくて甘みが強い新玉ねぎは生食にも向いていて、加熱すれば短時間でとろとろの食感に♪その両方のおいしさを堪能するべく、生のまま使うレシピと、加熱調理するレシピをそれぞれ教えていただきました！2つのおいしさを食べ比べ！こんにちは、白井ありさ（@arigohan）です。最近暖かい日が増えてきて、