生のままでも加熱しても絶品！2つのおいしさを楽しむ「新玉ねぎ」のおつまみレシピ

春野菜が出回る季節になりましたね。白井ありささん（@arigohan）は、その中でも特に「新玉ねぎ」が大好きなのだとか。みずみずしくて甘みが強い新玉ねぎは生食にも向いていて、加熱すれば短時間でとろとろの食感に♪その両方のおいしさを堪能するべく、生のまま使うレシピと、加熱調理するレシピをそれぞれ教えていただきました！

2つのおいしさを食べ比べ！

こんにちは、白井ありさ（@arigohan）です。

最近暖かい日が増えてきて、春が近づいてきたなとワクワクしています。





毎年この時期になると、私がときめいちゃうのが“春野菜”。香りと風味が豊かで、見た目もチャーミングな野菜が多いため、スーパーに並び始めたのを見ると「おっ！！！」とココロオドリます（笑）。その中でも特に好きなのが、春だけのごちそうです。生で食べると、みずみずしいシャキッと食感。火を入れればとろけるような食感と甘みが引き出されます。生のままでも加熱してもおいしく食べられるのが、新たまねぎの大きな魅力ですよね。そこで今回は、新玉ねぎを生のまま使うレシピと、加熱調理するレシピをそれぞれご紹介します！

新玉ねぎの梅おかかカルパッチョ

調理時間：15分 難易度：★☆☆

白ワイン、日本酒、ビール、サワー系……何にでも合いそうなこの一品（笑）。



生の新玉ねぎに、甘じょっぱ＆甘酸っぱい「梅おかかだれ」を合わせることで、おつまみにぴったりな味わいに仕上げています。



新玉ねぎを生で食べるときは、繊維を断ち切るようにして切るのがポイント。こうすることで表面積が増えて空気に触れる面が多くなり、辛味が飛びやすくなります。ぜひ、意識して切ってみてくださいね！

材料（2人分）

・新玉ねぎ……小1/2個（皮を剥いて80g）

・モッツァレラチーズ……1個（100g）

・梅干し（塩分濃度10%）…… 大1個（梅肉で25g）



【A】

・酢……大さじ1

・オリーブオイル、はちみつ……各小さじ1と1/2



・鰹節……ひとつまみ

・生ハム……20g

・大葉……4枚

作り方

1. 新玉ねぎの繊維を断ち切るようにして薄くスライスする。広げて空気に10分程度さらす。

2. モッツァレラチーズは食べやすい大きさに輪切りにする。生ハムと大葉はそれぞれ半分に切る。

3. 梅干しは種を除いて包丁で叩き、Aと合わせる。そこに鰹節を手で潰しながら加えて混ぜる（梅だれ）。

4. 器にモッツァレラチーズ、生ハム、大葉をドーナッツ状に盛り付ける。中心に新玉ねぎをこんもりと盛り付ける。梅だれを適量かける。

丸ごと！新玉ねぎとアボカドのグラタン

調理時間：20分 難易度：★★☆

新玉ねぎを丸ごと使った見栄えのするグラタン。



加熱して甘みを引き出した新玉ねぎを器にし、アボカドと刻んだ新玉ねぎ、チーズとベーコンをたっぷりのせて焼きました。



器の部分の新玉ねぎはとろっとろ。器にのった具材部分の新玉ねぎは食感を残しました。スパークリンングワインなどの泡と合わせたくなる一品です！

材料（2人分）

・新玉ねぎ……小2個（皮を剥いて320g程度）

・アボカド……1/2個



【A】

・ピザ用チーズ……20g

・マヨネーズ……大さじ1

・粒マスタード……小さじ1



・ブロックベーコン……10g

・ピザ用チーズ……適量

作り方

1. 玉ねぎの下部約1cmと上部約2cmを切り落とす。上部の断面を大さじでくり抜き、器状にする。耐熱ボウルに入れて、水大さじ1（分量外）をかけたらふんわりラップをして電子レンジ（600W）で5分加熱する。

2. くり抜いた中身を粗みじん切りにする。アボカドは1cm角に切る。ボウルに加えてAと和える。

3. 1のくり抜いた部分に2をこんもりと詰める。ベーコンとピザ用チーズをのせる。

4. オーブントースター（1000W）で10分程度焼き目がつくまで加熱する。

新玉ねぎの「豆知識」を知ってさらにおいしく！

「新玉ねぎ」は特別な品種ではなく“収穫時期”が関係しているって知っていましたか!?



通常の玉ねぎは収穫後に乾燥させて保存性を高めますが、新玉ねぎは早どりして乾燥させずに出回るため、みずみずしくて生食でもおいしいのです。



また、今回ご紹介したカルパッチョのレシピのように、切ったあとに少し空気にさらすと辛みがやわらぎます。薄切りにして水にさらす方法もありますが、さらし過ぎると甘みまで流れてしまうのでご注意を！



春の時期だけ味わえる新玉ねぎ、生食と加熱調理の両方で楽しんでみてくださいね。