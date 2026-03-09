東ハトとバンダイが2006年から共同開発している、『クレヨンしんちゃん』に登場するしんのすけの大好物のお菓子を再現した「チョコビ」が発売20周年を迎える。＞＞＞新作チョコビのパッケージやミニチュアチャームをチェック！（写真7点）発売20周年を記念し、2026年3月9日（月）より「チョコビ（チョコレート味）」「チョコビ（ショートケーキ味）」が発売される。あわせて「チョコビ ミニチュアチャームキャンペーン」など様々な