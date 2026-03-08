3月9日(月)22:00LIVEスタート予定J1番記者さんが『J1の今』を伝えるJ論チャンネル。今回は『J1百年構想リーグ第5節レビュー』のLIVE配信を行います。◯LIVE予定MC：海江田哲朗さん「スタンド・バイ・グリーン」22:05〜 浦和-水戸/河合貴子さん「浦レポ by 浦和フットボール通信」22:25〜 FC東京-横浜FM/後藤勝さん「青赤20倍！トーキョーたっぷり蹴球マガジン」22:45〜 G大阪-長崎/藤原裕久さん「長崎サッカーマガジン「ViSta」」2