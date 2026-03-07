きょうは低気圧の影響により、北日本を中心に荒れた天気となるでしょう。北海道は広く雪で、局地的に大雪となる所がありそうです。夜からは日本海側で雪が降りやすく、風も強まるでしょう。東北から北陸も雨や雪となり、ふぶく所もありそうです。また、西日本の日本海側でも所々で雨や雪となるでしょう。関東から西の雨は、朝まで残る所がありますが、日中は日差しが届く見込みです。最高気温は、きのうより低い所が多く、大阪はき