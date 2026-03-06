サカナクションが、新曲「いらない」のMVを公開。また、あわせて新たなアーティストビジュアルも公開となった。 （関連：【映像あり】サカナクション、謎の女性に操られる山口一郎を二人羽織で表現した「いらない」MV） 本楽曲は、ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』（中京テレビ／日本テレビ系）の主題歌。MVでは、ネオンに囲まれた不可思議なレストランのテーブルに座る山口一郎（Vo/Gt）が、謎の女性に乗っ取