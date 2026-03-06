第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。Ｂブロックが“死のブロック”と化した。センバツ連覇を狙う名門・横浜（神奈川）は近年でも２３年夏、２４年夏と甲子園で４強入りした神村学園（鹿児島）とのマッチアップ。昨秋の東北王者で明治神宮大会４強の花巻東（岩手）は、１６年夏の甲子園優勝校の智弁学園（奈良）と対戦する。さらに７７年夏の甲子園優勝校・東