紫外線対策はしっかりしたいけれど、重たい使い心地は避けたいという方に注目してほしいのがathletiaの新しいUVケア。SPF50+／PA++++の高い紫外線防御力と軽やかな使用感を両立し、顔にもからだにも使えるマルチなUVジェルが登場します。自然由来指数88％1とビーチフレンドリー処方2を採用し、人にも環境にも配慮した設計が魅力。アクティブな毎日に寄り添うUVケアです♪ 軽やかで頼れる全身UVジェル athletia最高