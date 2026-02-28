大谷翔平のキャッチボール相手を務めた高城俊人ブルペン捕手に注目野球日本代表「侍ジャパン」に合流したドジャース・大谷翔平投手の“相棒”に、思わぬ注目が集まっている。合流初日からキャッチボールの相手を務めた高城俊人ブルペン捕手に対し、X（旧ツイッター）上のファンから「まじですごい」「目がいってしまった」と熱視線が送られている。大谷は侍ジャパン合流後、グラウンドでのキャッチボールを連日行っている。28