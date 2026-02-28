[2.28 J1百年構想リーグ WEST第4節](ピースタ)※17:00開始主審:笠原寛貴<出場メンバー>[V・ファーレン長崎]先発GK 1 後藤雅明DF 6 江川湧清DF 22 翁長聖DF 23 米田隼也DF 50 進藤亮佑MF 5 山口蛍MF 10 マテウス・ジェズスMF 11 ノーマン・キャンベルMF 24 山田陸MF 41 長谷川元希FW 9 チアゴ・サンタナ控えGK 13 波多野豪DF 25 櫛引一紀DF 38 田所莉旺MF 19 澤田崇MF 21 ディエゴ・ピトゥカMF 33 笠柳翼MF 34 松本天夢FW 8